Ten Hag verklaart puntenverlies: ‘Spelen letterlijk voor de eerste keer samen’

,,Het wordt 2-2 en natuurlijk willen we winnen", stelde Ten Hag aan de ene kant. Aan de andere kant: ,,Het is de eerste wedstrijd, we weten welke problemen we hebben. We spelen vandaag letterlijk voor de eerste keer samen. Lisandro en Nico (Martínez en Tagliafico, red.) hebben nog nooit samengespeeld. Dan zijn afstellingsprobleempjes niet onlogisch", aldus de Ajax-coach, die deze problemen ook zag bij de tegengoals. ,,Iedere tegengoal is irritant, aan die eerste stoorde ik me ook mateloos, net als de tweede. Maar dan zeg ik weer: afstemmingsproblemen.”



,,Maar", zo stelde Ten Hag. ,,We hebben onvoorstelbaar veel kansen gecreëerd. Het rendement is alleen een beetje achtergebleven. Dan wordt het 2-2 in een wedstrijd die je gewoon moet winnen. We hebben misschien wel vijftien kansen gecreëerd. Dat is goed, maar dan moet je ze wel maken.”