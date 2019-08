Ten Hag: Uitstekend resultaat, maar het moet beter

Erik ten Hag is blij met het 2-2 gelijkspel tegen PAOK Saloniki. De trainer zag Ajax sterk beginnen en na tien minuten op voorsprong komen, maar toch zocht Ajax in de rust met een 2-1 achterstand de kleedkamers op. Na rust zette Ajax orde op zaken en verschafte het zichzelf een prima uitgangspositie voor de return in Amsterdam. ,,Maar dan moet het wel beter", is Ten Hag kritisch.

Uit positie

Tot de 1-1 had Ajax de touwtjes stevig in handen. PAOK Saloniki kwam er met de rappe aanvallers een paar keer uit, maar slaagde er niet in om het doelman André Onana lastig te maken. Plots lag de bal na een vlotte aanval van PAOK (en assist van Diego Biseswar) in het doel. Zeven minuten later stond het zelfs 2-1. ,,Wij deden niet meer wat we moesten doen. De tegenstander speelde niet anders, dan moet je gewoon je plan doortrekken. We verloren de controle.”



Na rust keerde Ajax sterk terug. ,,Ik heb een aantal dingen recht kunnen zetten, zoals de opbouw en veldbezetting. Daardoor kregen we in het verdedigende ook meer controle", legt Ten Hag uit. Klaas Jan Huntelaar zorgde met een frommelgoal voor de 2-2 eindstand en dat biedt perspectieven voor de return in Amsterdam.

Tevredenheid

,,We zullen moeten verbeteren en het in Amsterdam afmaken. We moeten nog wat dingen bijschaven, zoals het niet meer uit positie lopen, dan loopt het wel weer. Al met al is 2-2 een uitstekend resultaat tegen de kampioen van Griekenland. Dat we 70 minuten de baas zijn geweest stemt tot tevredenheid, maar ik wil 90 minuten de baas zijn. Dat zal nodig zijn om door te gaan.”

“In de laatste 10, 15 minuten van de eerste helft deden we het niet goed”, valt aanvoerder Dusan Tadic zijn trainer bij. ,,We gaven het initiatief weg, hadden te veel balverlies en gaven de tegenstander de kans te counteren. Dat leidde tot twee tegentreffers, die nooit hadden mogen vallen. We hadden beter moeten verdedigen en sterker moeten zijn in de duels. Dat is nodig in de Champions League.”

