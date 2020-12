Ten Hag rekent tegen ADO en Willem II niet meer op Neres

Dat is een streep door de rekening voor Ten Hag, die in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta nog de hoop uitsprak Neres in te kunnen zetten in de Europese kraker. Tegen de Italianen, tegen FC Twente en ook tegen FC Utrecht ontbrak de linkspoot echter. ,,Voortschrijdend inzicht is dat hij niet meer beschikbaar zal zijn dit jaar. Ik hoop dat hij dat in het nieuwe jaar wel weer is.”



Ten Hag liet verder weten zondag tegen ADO Den Haag naast de van een schorsing terugkerende Sean Klaiber en Klaas-Jan Huntelaar uit de ziekenboeg alleen André Onana terug te verwachten. Daardoor lijkt Ajax in Den Haag opnieuw zonder Noussair Mazraoui en Lassina Traoré aan te treden.