Ten Hag rekent op Van de Beek tegen AEK: ‘Denk dat het meevalt’

Ten Hag had, op de blessure van Van de Beek na, weinig te klagen na de uitzege van Ajax op NAC. ,,Natuurlijk win je liever met 5-0, maar we hebben het zakelijk uitgespeeld”, zei hij.



Ten Hag was tevreden over zijn invallers Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar. ,,Zakaria heeft een lastig begin gehad maar hij doet het steeds beter. Hij maakt een mooie goal en was ook bij de 3-0 van Huntelaar betrokken.”



,,Huntelaar is een voorbeeld voor iedereen”, vervolgde Ten Hag. ,,Hij gaat altijd voorop in de strijd, ook op de training. Hij is nog zo gretig. Hij heeft nog zo veel honger en dat op die leeftijd. Dat is prachtig om te zien.”