Ten Hag: Reacties fans zijn emoties van de mens

'Ik ben weleens toegezongen, maar nooit op deze manier en nooit zo massaal'

23 december De vrije trap in de blessuretijd was wonderschoon, de assist bij de 1-0 ronduit fenomenaal. Jose Angeliño is een bijzonder geval, een speler met een gave de bal daar te krijgen waar hij hem hebben wil. De linksback was, samen met Manu García, van de buitencategorie zaterdag in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht.