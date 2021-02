Ten Hag: PSV kreeg in de eerste helft geen moment om adem te halen

Ten Hag genoot van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Dat is fantastisch om te zien. Dat moeten we continueren, want de tweede helft was een stuk minder. PSV ging meer risico nemen, daarom moet je dan de bal langer in de ploeg houden. Daar valt bij ons de winst te halen. Op het middenveld moeten we meer op balbezit spelen en dan mis je een speler zoals Ryan Gravenberch (geschorst, red.).’’