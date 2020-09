Ten Hag over debutant Kudus: ‘Een heerlijke speler, maar positie kiezen kan nog beter’

Ten Hag keek er een beetje van op dat PSV, AZ en Feyenoord het dit weekeinde zo lastig hadden tegen respectievelijk FC Emmen (2-1), PEC Zwolle (1-1) en FC Twente (1-1). ,,Dat had ik niet verwacht, want in de eerste speelronde wonnen ze vrij eenvoudig. Maar ik heb mijn spelers wel gewaarschuwd voor dit duel met RKC. Maar goed, we hebben een goede wedstrijd neergezet. Ik heb veel goede aanvallen gezien. We hadden alleen wat vaker kunnen scoren.”