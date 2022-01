Ten Hag niet eens met kritiek op Ajax: ‘Hebben risico op besmettingen en uitbraak voorkomen’

Erik ten Hag is het niet eens met de kritiek die Ajax kreeg voor de manier waarop de club omging met de uitbraak van het coronavirus tijdens het trainingskamp eerder deze maand in Portugal. Dat zei de trainer zondag na de zege die zijn elftal in de Eredivisie boekte bij FC Utrecht (0-3).

Ajax brak het trainingskamp ruim een week geleden af vanwege enkele coronabesmettingen binnen het gezelschap van ruim zestig personen. Degenen die positief testten, bleven niet in quarantaine in de Algarve, maar gingen apart van de rest van de groep terug naar Nederland. Toenmalig coronaminister Hugo de Jonge sprak Ajax aan op het niet naleven van de regels, die voorschrijven dat iemand die positief test ook in het buitenland direct in quarantaine moet.

,,Je kunt je afvragen of we weg hadden moeten gaan. Achteraf weten we het allemaal”, aldus Ten Hag. ,,Maar we hebben juist heel zorgvuldig en professioneel gehandeld. We hebben namelijk steeds getest terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoefde. We hebben het risico op besmettingen en een uitbraak hiermee voorkomen. Anders hadden we niet eens geweten dat die mensen positief waren.”

Quote We hebben niets gedaan wat grote risico’s met zich mee zou nemen, voor ons of de maatschap­pij. Erik ten Hag

Ten Hag vindt niet dat Ajax of topsporters boven de wet staan. ,,Wij beseffen dat wij ons als topsporters langs de lijntjes begeven, maar ik ben het niet eens met de verontwaardiging. Ik ben pragmaticus. We hebben niets gedaan wat grote risico’s met zich mee zou nemen, voor ons of de maatschappij. Als wij hadden gedaan wat de regels voorschrijven, hadden we het niet geweten en waren er extra besmettingen geweest. We hebben er alle belang bij het virus buiten de deur te houden. Corona is nu zo’n twee jaar onder ons. Bij Ajax zijn relatief weinig besmettingen. Daar ligt een bepaald beleid aan ten grondslag.”