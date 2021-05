Ten Hag kraakt ‘onnavolgbaar’ coronabeleid: ‘Ze verkopen het zonder perspectief voor fans’

,,We snakken ernaar dat ze terug zijn en dat kan ons niet snel genoeg gebeuren", aldus Ten Hag voor de camera van ESPN. Of hij er niet mee zit dat de vele fans zich niet aan de coronavoorschriften hielden? ,,Waar het om gaat is dat het totaal onnavolgbaar is wat er gebeurt. Als er vorige week supporters welkom zijn hou je ze toch een worst voor. Ze verkopen het zonder de fans perspectief te geven. Dan is het een hard gelag voor de fans, dat zij hier niet bij kunnen zijn en we het niet samen kunnen vieren.”

,,En zo zijn er wel meer dingen in het hele coronabeleid, die de ‘man met de pet’ maar ik ook niet kunnen volgen", benadrukte Ten Hag. ,,De mondkapjes waren niet nodig, maar we lopen wel al een heel jaar met mondkapjes. En de avondklok, wat is het effect? Nou ja, dit is daar dan weer zo'n voorbeeld van.”



Toch vindt Ten Hag niet dat alle supporters, bij het stadion maar later ook in de stad, maar gewoon moeten doen wat ze willen. ,,We missen ze en het is allemaal heel begrijpelijk. We hebben het met zijn allen geaccepteerd en dat hoort ook. Als de overheid iets voorschrijft, dan moet je dat als burger ook wel accepteren.”