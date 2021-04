Ten Hag hard voor morsend Ajax: ‘Slechte instelling, het gáát niet op 99 procent’

Ajax speelde donderdag met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Bij een zege hadden de Amsterdammers zondag aan een overwinning op AZ genoeg gehad voor de landstitel, nu moeten ze hopen dat FC Groningen zaterdag een punt (of zelfs drie punten) pakt bij PSV. Als de Eindhovenaren winnen, dan kan Ajax dit weekend sowieso nog niet officieel landskampioen worden.

En daar baalde Ten Hag stevig van. ,,In de eerste speelden we onder ons niveau, deels omdat de organisatie niet goed stond. Ik had een aantal opties meegegeven, maar het duurde te lang voordat de organisatie in orde was. Dat hebben we in de rust om kunnen zetten. En toch hadden wij in de eerste helft op voorsprong moeten komen. Zij kwamen op 0-1 uit een ingooi, dat mag nooit gebeuren.”

‘We dachten te makkelijk’

En dus was Ten Hag zeer gepikeerd. ,,Ook aan de bal was onze bezetting niet goed. Dat kwam ook zeker door een slechte instelling. Het gáát niet op 99 procent. En dan gaan we in het veld lopen klagen, dat moeten we niet doen.” Maar, zo sloot hij positief af: ,,In de tweede helft heb ik wel een heel goed Ajax gezien, FC Utrecht kwam er niet meer aan te pas.”

Ook Tadic was niet tevreden. ,,Het was geen buitenspel, maar dat is niet het belangrijkste van vanavond", oordeelde de captain. ,,Wij moeten ons focussen op ons spel, dat was in de eerste helft niet goed. We waren niet honderd procent. We dachten er te makkelijk over. Waarom? Na de bekerwinst was het moeilijk, tegen een goede ploeg als FC Utrecht. Je weet dat zij volle bak gaan, dat deden wij niet.”