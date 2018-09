Ten Hag: Goed gevoel, maar we moeten wel effectiever zijn

,,Vooral na bleef het eigenlijk te lang 1-0 en hadden we in een hoger tempo kunnen voetballen", zei de coach van Ajax. ,,Na de 2-0 werd het wel makkelijk en hebben het duel rustig kunnen uitspelen. Onze tegenstanders kunnen het soms niet meer belopen. Juist dan moet het tempo even omhoog. Dan maken we het ons zelf nog makkelijker."



Al met al beleefde Ajax een heerlijke voorbereiding op het duel van woensdag met AEK Athene in de Champions League. ,,We hebben na het interlandvoetbal meteen weer het goede gevoel", zei Ten Hag. ,,We hebben drie keer gescoord en geen tegentreffer geïncasseerd. We mogen alleen nog wel iets effectiever zijn."