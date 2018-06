Ten Hag: De Ligt en De Jong willen graag bij Ajax blijven

Door Daniël Dwarswaard



Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden gelinkt aan de grote clubs van Europa, maar Ten Hag gaat ervan uit dat zijn bij Ajax blijven. Hij sprak onder meer met hen over de toekomst. ,,Daarin hebben zijn aangegeven nog graag bij Ajax te blijven’’, zegt Ten Hag. ,,Het speculeren is in volle gang en je kunt de gekte op de transfermarkt ook nooit voorspellen. Maar voor mij is het realistisch dat los van Kluivert en Ziyech niemand meer vertrekt. Het streven is om de rest van de selectie bij elkaar te houden. Dat is ook het standpunt van de directie.’’