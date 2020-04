Ten Hag baalt van onbevredigend slot: ‘Hadden het graag op het veld bewezen’

,,We hebben de Johan Cruijff Schaal gewonnen, ons via de voorronden gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League en vervolgens overwinterd in Europa”, somt Ten Hag op. ,,En nu zitten we minimaal in de play-offs van de Champions League. Als de winnaar zich in eigen land rechtstreeks plaatst, zijn we direct gekwalificeerd. Dan heb je al je doelen gehaald. Maar het mag duidelijk zijn dat het een seizoen met een zwart randje is.”

Ajax besluit het afgebroken seizoen als eerste maar mag de 35e landstitel niet vieren. Ten Hag houdt daar gemengde gevoelens aan over. ,,We staan na 76 procent van de wedstrijden bovenaan en hebben 23 van de 25 speelrondes de koppositie in handen gehad. Maar we hadden het zo graag op het veld uitgevochten en gewonnen. Nu krijgen we niet de mogelijkheid om het tastbaar in de vorm van een schaal te maken.”

Dat er in het buitenland mogelijk wel nog gevoetbald gaat worden, vindt Ten Hag niet vreemd. ,,Ik snap dat de belangen in andere landen soms anders liggen, met name de financiële belangen. Wij hebben een andere cultuur. Sport in Nederland is belangrijk, maar wij kunnen ons als topvoetbal niet boven de maatschappij zetten. Dat is ook de lijn die de afgelopen weken gevolgd is. In Duitsland mochten ze weer gaan trainen, dat mocht hier absoluut niet. Dat hoort allemaal bij de maatregelen die zijn doorgevoerd.”