Ten Hag: ‘Als we nu laatste 16 niet halen, is er geen man overboord’

Door Johan Inan



Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff-Arena een zege nodig om zich te plaatsen voor de achtste finales. Directie en trainer spraken eerder al uit dat het doel voor dit seizoen is om Europees te overwinteren, met de ambitie om door te stoten in de Champions League.



,,Wij zijn heel ambitieus”, stelt Ten Hag. ,,De club sprak niet voor niets van een tussenjaar. Maar we willen bij de laatste zestien horen en we hebben er ook alle vertrouwen in dat we daarbij gaan horen. Ik, en wij als team, zijn overtuigd dat we bij de beste zestien van Europa moeten zitten.”