Ten Hag: Ajax geen favoriet tegen Chelsea

In de voorbije dagen is het niet meer uitvoerig over het slechte spel gegaan in het uitduel met RKC Waalwijk. ,,We hebben het er na de wedstrijd en de volgende dag kort over gehad, meer niet’’, zegt Daley Blind. ,,RKC en Chelsea is natuurlijk ook een wereld van verschil. Of het motivatieproblemen waren, ik weet het niet. Niemand denkt: dat doen we wel even, maar zoiets gaat misschien onbewust. Het had een dure les kunnen zijn, we zijn goed weggekomen. Ik ben blij dat we nu weer een mooie wedstrijd op de agenda hebben staan.’’