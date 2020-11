Ten Hag: ‘Ajax bepaalt hoe duel met FC Utrecht afloopt’

Met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht sluit Ajax vandaag het tweede blok wedstrijden van het seizoen in de eredivisie af. De club uit de Domstad is deze eeuw de grote angstgegner van de formatie uit Amsterdam, nog meer dan PSV.

,,Maar het ligt toch echt aan ons hoe het duel afloopt", voorspelde trainer Erik ten Hag. ,,Het is aan ons om met de juiste instelling te beginnen. Als wij doen wat we moeten doen, dan moet het goed komen.”

De spelers van FC Utrecht stijgen vaak boven zichzelf uit als Ajax de tegenstander is. Van de laatste twintig ontmoetingen in de eredivisie wisten ze er maar liefst tien te winnen. Ze moeten het nu wel doen zonder de steun van het publiek en hoofdtrainer John van den Brom (naar Genk). René Hake, de coach van Jong FC Utrecht, zal hem vandaag vervangen.

Hake heeft de ambitie om Van den Brom definitief op te volgen, al worden Mark van Bommel, Henk Fraser en Wim Jonk ook al in verband gebracht met het ambitieuze FC Utrecht. De Tukker is een goede bekende van Ten Hag. ,,Ik heb hem als hoofd opleiding naar FC Twente gehaald”, vertelde de trainer van Ajax. ,,We hebben fijn samengewerkt en ik had hem net nog even aan de telefoon. Ik weet zeker dat hij een goede hoofdtrainer voor FC Utrecht zal zijn. Hij heeft daar de kwaliteiten en ervaring voor", zei de coach van Ajax, die zelf als trainer en speler bij FC Utrecht werkte.

Van den Brom loodste FC Utrecht vorig seizoen naar de bekerfinale, die nooit werd gespeeld vanwege het coronavirus. Voor dit voetbaljaar kreeg hij de opdracht aansluiting met de traditionele topploegen te vinden. Dat is de laatste weken nog niet helemaal gelukt. De leiding van FC Utrecht heeft er kennelijk weinig vertrouwen in dat Van den Brom zijn opdracht nog zou vervullen. Want een vertrek van de Amersfoorter was meteen bespreekbaar toen KRC Genk zich meldde.

,,Hake is weer een andere trainer dan Van den Brom", zei Ten Hag. ,,We zullen zien hoe dat zal uitpakken. Maar nogmaals, wij moeten alleen maar naar onszelf kijken. We hebben goed getraind en zijn nog fris. We staan er goed voor", aldus de coach, die alleen Mohammed Kudus vanwege een blessure moet missen.