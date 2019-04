Telstar vrouwen boos: KNVB erkent ons niet

Slechte gewoonte nekt NAC: ‘De kansen die zij kregen, waren onze fouten’

11:59 ,,Als we zo lang in de wedstrijd blijven, moeten we hem over de streep trekken. Doodzonde dit.” Doelman Benjamin van Leer zag recht voor zijn neus hoe Kristoffer Peterson (Heracles) door het centrale duo geen strobreed in de weg werd gelegd om NAC naar een 1-0-nederlaag te koppen.