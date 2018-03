Telstar-spits Novakovich maakt debuut voor de VS

Mets gespaard bij Estland, Korte , Agyepong en Te Vrede ontbreken bij training

27 maart Karol Mets is dinsdag aan de kant gebleven bij de oefenwedstrijd van Estland dat met 2-0 onderuit ging in en tegen Georgië. Zaterdag deed de verdediger van NAC wél mee in het treffen met Armenië (0-0). Donderdag sluit de Estse international weer in Zundert aan bij zijn teamgenoten.