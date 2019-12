Telstar onderzoekt ‘wangedrag’ supporters tegen Ajax: ‘Gaan keihard optreden'

Later volgde een verklaring op de website van de Witte Leeuwen. ,,Als club zijn wij doodziek van de misdragingen van een aantal die daarmee een negatieve stempel drukt op een avond die verder fantastisch verliep. Telstar is een club die gelijkheid enorm hoog in het vaandel heeft staan en waar iedereen welkom is. Telstar heeft een groot scala aan medewerkers met verschillende achtergronden. Mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, mensen die tot de LGBT-gemeenschap behoren, mannen en vrouwen. Ofwel: iedereen is welkom bij de Witte Leeuwen.”