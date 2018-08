'Teleurstelling overheerst, maar kon niet meer eisen van mijn spelers'

Het avontuur in Europa is al voorbij voor het goed en wel is begonnen. De aandacht kan nu volledig richting de competitie. De start is mislukt door de nederlaag in de Achterhoek. ,,Maar er is nog voldoende om voor te spelen’’, zegt Van Bronckhorst, die toegaf een zeer positief ingesteld mens te zijn.



Bart Nieuwkoop viel uit tegen Trencin, maar is voldoende fit om zondag tegen Excelsior te spelen. Jeremiah St. Juste is weer fit en ook Renato Tapia traint inmiddels weer mee. Of ze al bij de groep zitten tegen Excelsior is afwachten. Het wachten is nu nog op Nicolai Jørgensen, de Deense aanvalsleider die na zijn geweldige debuutseizoen nooit meer echt los kwam. Dit keer door blessureleed. In de Kuip zeggen ze zo weinig mogelijk over de spits die met een voetblessure kampt. ,,Ik ben zo kortaf over Jørgensen omdat we zelf ook niet exact weten hoe het er voor staat’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Het is onduidelijk. We zijn hard bezig om dat te begeleiden. Om te zorgen dat we hem snel weer terug hebben. Ik hoop dat we daar binnenkort meer duidelijkheid over krijgen. Wanneer hij weer kan trainen en wanneer hij weer wedstrijden kan spelen? Wat er onduidelijk is, zijn blessure of het moment van terugkeer? Dat laatste. De medische afdeling is hard bezig met hem.’’