Teksten UEFA-baas Ceferin sterken FC Utrecht in bekerfinale-aspiraties

Door Tim Reedijk



Nee, de uitspraak van gisteren kwam niet bepaald als een verrassing voor FC Utrecht. Is ook niet per se relevant, want de Domstedelingen vechten het besluit van de KNVB aan bij de UEFA. Sterker nog, de uitspraken van UEFA-baas Aleksander Ceferin vanmorgen toverden juist een glimlach op de Utrechtse gezichten. Ceferin noemde het ‘voorbarig’ dat in enkele landen, waaronder Nederland, de competitie zo vroeg is beëindigd.

Het klopt dat minister-president Mark Rutte sportwedstrijden tot 1 september heeft verboden, maar sportminister Martin van Rijn sloot eerder deze week niet uit dat er vóór die datum gevoetbald kan worden. En zie daar de ruimte voor een bekerfinale, zo denken ze bij FC Utrecht. De kans is aanwezig dat de datum waarop de Europese ticketverdeling moet zijn ingediend bij de UEFA, 25 mei, wordt opgeschoven. Daardoor is ook de eis dat op 3 augustus alle competities moeten zijn afgerond geen harde meer. Kijk maar eens hoeveel competities nog worstelen met de afhandeling van het huidige seizoen. In de ruimte die daarin zou ontstaan, ziet FC Utrecht kansen.

Quote Stel dat het straks goed gaat in de Bundesliga, dan wil ik nog wel zien of de UEFA het besluit van de KNVB bekrach­tigt Frans de Weger, Advocaat van FC Utrecht

Volledig scherm Advocaat Frans de Weger. © ANP ,,Als je de uitspraken van Ceferin leest en dat koppelt aan de uitspraken van Van Rijn, is er best kans dat de UEFA vraagt om nog eens even goed naar alternatieve mogelijkheden voor de bekerfinale te kijken. Het gaat slechts om één wedstrijd”, aldus advocaat Frans de Weger, die FC Utrecht samen met zijn collega Jeroen Bedaux bijstaat. ,,In Frankrijk hebben ze het bekervoetbal bewust opgeschort in plaats van stopgezet. Heeft de KNVB zich niet in een lastige positie gemanoeuvreerd door niet hetzelfde te doen? Ik sluit echt niet uit dat de UEFA die beslissing van de KNVB te voorbarig vindt.”



Flow

FC Utrecht put hoop uit het feit dat de UEFA de ticketverdeling van de KNVB nog moet bekrachtigen. Dat de deadline van 25 mei mogelijk opschuift, biedt volgens de club een opening. ,,Je merkt dat de voetbalwereld in een positieve flow zit”, aldus De Weger. ,,Het gaat nu heel snel. Bondskanselier Angela Merkel zei een week voor het besluit van een hervatting van de Bundesliga nog dat we aan het begin van de pandemie staan. Een week later wordt besloten om de competitie weer voort te zetten. Wij hopen natuurlijk dat de tijd ons gunstig gezind is, dat we over twee weken een nog verdere afname zien van de coronagevallen.”



,,Kijk, het gaat FC Utrecht er gewoon om alle mogelijkheden onderzocht worden”, aldus De Weger. ,,We verwijzen in ons dossier ook naar de guidelines van de UEFA, waarin juist ook uitdrukkelijk staat dat alle opties moeten worden onderzocht. Ceferin willen we daar ook bij betrekken. Stel dat het straks goed gaat in de Bundesliga, dan wil ik nog wel zien of de UEFA het besluit van de KNVB bekrachtigt. Als het niet goed gaat, als we op een dood pad terechtkomen of als het onverantwoord is, ja, dan wordt het ook voor FC Utrecht ook terecht een ander verhaal.”

Volledig scherm UEFA-baas Aleksandar Ceferin. © ANP

CAS