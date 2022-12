Tegenvaller voor Cambuur: opening nieuw stadion moet worden uitgesteld

Sarina Wiegman in lijst met 25 meest invloedrij­ke vrouwen van 2022

Sarina Wiegman is door de Financial Times opgenomen in de lijst met 25 meest invloedrijke vrouwen van 2022. De 53-jarige Wiegman is werkzaam als bondscoach van de Engelse voetbalsters, waarmee ze afgelopen zomer Europees kampioen werd.

1 december