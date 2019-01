Tegenvaller Vitesse: nieuwe knieblessure Gong

Gong (20) liep de kwetsuur op in december in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys. Hij was op dat moment juist net weer fit. De Nigeriaan liep in de voorbereiding een knieblessure op, die een lange hersteltijd vergde. De aanvaller keerde tussendoor enkele keren terug in de selectie, maar kampte vervolgens steevast met terugslag.

Gong werd in de zomer door Vitesse overgenomen van AS Trencin uit Slowakije. Hij was de duurste aankoop van de Arnhemse club dit seizoen. De Afrikaan kwam dit seizoen acht keer in actie voor Vitesse. Dat betrof in de competitie, beker en Europa League telkens korte invalbeurten. Hij noteerde uiteindelijk één assist, in het duel van Vitesse met VVV-Venlo bij de goal van Oussama Darfalou.