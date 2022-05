Tegenvaller FC Twente: assistent-trainer Andries Ulderink levert contract in

Een dag na het grote feest is FC Twente met de eerste tegenvaller voor het komende seizoen geconfronteerd. Assistent-trainer Andries Ulderink vertrekt per direct bij de Enschedese club. De Achterhoeker was sinds 2020 de assistent van Ron Jans en werd intern gezien als een belangrijke pijler onder het succes.

Dat betekent dat de succesvolle staf van FC Twente na twee seizoenen uit elkaar valt. Ulderink had nog een contract van een jaar in Enschede. Het was al lange tijd duidelijk dat hij zich niet helemaal meer op zijn plek meer voelde. Ulderink en hoofdtrainer trainer Ron Jans zaten in de voorbije twee seizoenen niet altijd op één lijn over bepaalde zaken. Vorig seizoen kwamen de partijen overeen dat Jans als hoofdtrainer meer zou gaan delegeren naar zijn assistenten. Dat is het voorbije seizoen ook gebeurd, maar Ulderink heeft nu toch besloten zijn contract in te leveren.

Andere ideeën

„Ik heb twee jaar met heel veel plezier gewerkt bij FC Twente. Onder leiding van Ron Jans hebben we er met de technische staf hard aan gewerkt om de resultaten te halen die we hebben gehaald, met plaatsing voor Europees voetbal als ultieme prijs”, laat Ulderink in het officiële bericht van de club weten. „Gaandeweg het seizoen kwam ik erachter dat ik over bepaalde technische zaken andere ideeën heb. Dat is niet erg, zolang het voor mij maar werkbaar blijft en ik geen concessies aan mezelf hoef te doen. Dat laatste was niet meer het geval en daarom vind ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en besloten heb de club te gaan verlaten.

Beste trainer

Ulderink wordt intern gezien als één van de stille krachten achter het succes van FC Twente. De Aaltenaar deed veel veldtrainingen en werd zeer gewaardeerd door de spelers. Vooral de jongeren liepen met hem weg. „Hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad”, zei Daan Rots onlangs nog.

Technisch directeur Jan Streuer betreurt het vertrek. „Ron Jans, de overige leden van de technische staf, de spelers en ik vinden het uitermate jammer dat Andries deze stap heeft gezet. Hij voelt zich niet meer op zijn plek. Dan rest ons niets anders dan zijn besluit te respecteren.”

De andere assistent-trainer van Jans, Ivar van Dinteren, is nog altijd met de club in gesprek over een nieuw contract.

