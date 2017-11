Tegenhouden en gokken op de snelheid van Rashica

Vitesse droomt in Rome van een stunt. De Arnhemse club jaagt bij Lazio op de eerste zege in de poulefase van de Europa League. Het devies luidt vanavond tegenhouden en gokken op de snelheid van Milot Rashica.

Rashica (21) staat in Rome in de schijnwerpers. De international van Kosovo wordt al langere tijd gevolgd door AC Milan en Napoli. Voor de gedreven rechtsbuiten is een sterk optreden in Stadio Olimpico het perfecte visitekaartje. Hij ziet een overstap in de zomer naar de Serie A zeker zitten.

,,Ik ben nu alleen helemaal niet bezig met een transfer”, zegt Rashica. ,,Of ik volgend jaar in Italië op het veld sta? Geen idee. Ik richt me nu puur op Vitesse. Ik doe mijn best en zie wel wat er allemaal gebeurt.”

Rashica is in de Europa League de beste man van Vitesse. De Arnhemse club is vooral op rechts gevaarlijk. De resultaten vallen voor de bekerwinnaar van Nederland in poule K echter vies tegen. Meer dan een gelijkspel (1-1) bij Zulte Waregem overlegt de Gelderse equipe niet.

Vitesse verloor in de eerste groepswedstrijd met 3-2 van Lazio. Een zege in Rome is een regelrechte stunt. De Italianen hebben al hun pouleduels nog gewonnen. Ze zijn al zeker van overwintering. Lazio staat om 19.00 uur dan met de B-garnituur aan de aftrap, maar dan nog zet trainer Simone Inzaghi een puik elftal neer. Onder andere Europees kampioen Nani verschijnt aan het front.

Standaardsituaties

Vitesse moet daarmee allereerst zorgen dat de defensie dicht zit. Tot dusver krijgt de Arnhemse club te veel goals tegen. Zeker in standaardsituaties is dat het geval. Dat heeft de wedstrijd bij OGC Nice (3-0) en de duels met Zulte, zowel uit (1-1) als thuis (0-2), verknald.

Bij Vitesse is Remko Pasveer een onzekere factor. De doelman kampt met een lichte heupblessure. Gisteravond trainde de Tukker wel mee. Trainer Fraser wacht de resultaten van een tweede test af om zijn keuze te maken. Is Pasveer nog niet fit genoeg, dan start Jeroen Houwen opnieuw in de goal. Hij keepte zondag ook al bij de 4-2 nederlaag bij FC Groningen.