'Tegendoelpunten ‘pech’ noemen is middenmootgedrag'

Door Tim Reedijk De Jong hamert er al een tijdlang op dat zijn ploeg wedstrijden moet controleren. Tegen Willem II ging dat lange tijd goed met een 0-2 voorsprong, vlak voor rust en net na de pauze ging het finaal mis. De Jong vindt dat zijn ploeg te veel kansen tegen krijgt die tot dergelijke tegendoelpunten kunnen leiden. ,,Zeggen dat het de geluksfactor is, is wat mij betreft middenmootgedrag. We moeten de situaties lezen waarin de tegenstander bloed ruikt, zodat je de wedstrijd onder controle houdt.” Zondag speelt zijn ploeg tegen ADO Den Haag, dat een goed seizoen draait. Drie punten zijn meer dan gewenst met het oog op de kraker tegen Feyenoord de week erna. De Rotterdammers spelen dit weekend uit bij Twente en staan vierde met drie punten meer dan Utrecht.

Toekomstig Feyenoorder Yassin Ayoub is nog een twijfelgeval voor zondag. Hij miste de wedstrijd van vorige week door een knieblessure. Wel stond hij vandaag weer op het veld, al deed hij in het partijspel nog niet mee. ,,We kijken hoe daar de reactie op is”, aldus De Jong. Ayoub: ,,Als er geen reactie is, ben ik er misschien wel bij tegen ADO, maar misschien kiezen we er toch voor om zo min mogelijk risico te nemen. Als ik fit ben, zou ik een basisplaats aandurven, maar niet als het ten koste gaat van mezelf.”

Dat zijn ploeg al twee wedstrijden op rij niet heeft gewonnen, zegt hem niet zoveel. ,,We hebben wel door zuurdere appels moeten bijten”, aldus de middenvelder. ,,Volgende week spelen we tegen Feyenoord, wie daar wint heeft de vierde plek binnen. Áls we van ADO winnen, ja. Dat zijn we aan onze stand verplicht, zeker nu we thuis spelen. We moeten.”