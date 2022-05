Tegen degradatie vechtend PEC Zwolle ontvangt subtopper FC Utrecht

Stress in de staart met Freek Heerkens: ‘We denken echt dat we negen punten pakken met Willem II’

Onder in de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Freek Heerkens (32), vice-aanvoerder van hekkensluiter Willem II.

6 mei