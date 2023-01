Technische staf Ajax op de schop: John Heitinga beoogde assistent, René Meulensteen zegde af

Ajax is druk doende de technische staf te hervormen. Johnny Heitinga, coach van de beloftenploeg, is één van de beoogde assistenten van hoofdtrainer Alfred Schreuder. Voor die rol ving de dolende landskampioen al wel bot bij René Meulensteen. Bovendien is het ernstig de vraag of Michael Reiziger en Matthias Kaltenbach aanblijven.

Door de technische staf flink op te schudden, hoopt Ajax de eenheid tussen trainers en spelers te herstellen. Het vertrouwen in de technische staf bleek zeer broos toen mental coach Joost Leenders vorige week in een vertrouwelijke praatsessie met de groep de vraag opwierp wie ontevreden was over de staf. Vervolgens ging bij bijna alle spelers een hand in de lucht.

Heitinga en Meulensteen

Een dag na de remise in de Kuip belegde het technisch hart een crisisberaad. Daaruit werd geconcludeerd dat met een paar mutaties de onvrede in de groep weg genomen kon worden. Daarvoor kwam de clubleiding al snel uit bij Heitinga, die nu bijna twee jaar Jong Ajax onder zijn hoede heeft. De voormalige verdediger van Ajax en Oranje is nu één van de topkandidaten om zich bij de technische staf van de hoofdmacht te voegen.

Volledig scherm John Heitinga © theo kock persfotografie

Daarvoor had Ajax ook de ervaren René Meulensteen op de korrel. Hij bekleedde de rol van assistent onder meer bij Manchester United en leerde in die periode ook Edwin van der Sar, de huidige algemeen directeur van Ajax, kennen. De Brabantse assistent van de Australische bondscoach Graham Arnold was wel geïnteresseerd, maar verkocht Ajax alsnog een ‘nee’ toen bleek dat de contractverlenging tot het volgende WK en het uitgebreidere takenpakket dat hij met de Australische voetbalbond overeen is gekomen, de combinatie met Ajax niet mogelijk maken. Daarvan heeft hij Van der Sar woensdag op de hoogte gebracht, die daardoor verder op zoek moet naar een ervaren rechterhand voor Schreuder.

Reiziger en Kaltenbach

Of Reiziger en Kaltenbach het seizoen afmaken als assistenten van Schreuder, valt nog te bezien. Reiziger is sinds 2019, toen Schreuder Ajax als assistent verliet om bij Hoffenheim op eigen benen te staan, één van de veldtrainers in de hoofdstad. Zo vierde hij de voorbije drie seizoenen successen aan de zijde van coach Erik ten Hag en bleef hij na de terugkeer van Schreuder assistent.

Volledig scherm Michael Reiziger © Marcel van Dorst

Naast Reiziger laat Schreuder zich flankeren door de Duitser Kaltenbach, met wie hij samenwerkte bij Hoffenheim. Daarvoor moest Winston Bogarde weer wijken. Een aantal spelers liet - ook in de sessie met Leenders - doorsijpelen de inbreng van de gretige Bogarde te missen, terwijl opvolger Kaltenbach juist het verwijt krijgt te zwijgzaam te zijn.

Als het aan Ajax ligt, gaat de technische staf deze week nog op de schop. Daarvoor is ook de wedstrijd van vanavond tegen Volendam belangrijk. Na zes eredivisieduels zonder zege, bezet de titelverdediger plek vijf en staat Schreuder onder grote druk.

