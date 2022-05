Technisch directeur Tim Gilissen én voorzitter Hans Bredewoud weg bij Heracles Almelo na degradatie

,,Mijn dank gaat uit naar iedereen binnen Heracles Almelo waarmee ik heb samengewerkt aan het realiseren van onze doelstellingen. In het bijzonder wil ik het bestuur en Rob Toussaint als algemeen directeur bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens de club, de supporters en de sponsoren veel sportief succes voor de toekomst.”

Ook Hans Bredewoud treedt per direct terug als voorzitter. Hij was de afgelopen 15 jaar actief voor de club. Sinds 2017 als voorzitter. ,,Alle jaren heb ik me met ziel en zaligheid voor onze club ingezet. Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door uitersten en tegenstellingen. Met z’n allen hebben we er alles aan gedaan om de club te behoeden voor degradatie. Tot onze spijt is dat helaas niet gelukt. Uit de grond van mijn hart wens ik de club, de supporters en de sponsoren sportieve voorspoed voor de toekomst en een spoedige terugkeer in de eredivisie", laat hij weten.