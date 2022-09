Technisch directeur Frank Arnesen en Feyenoord definitief uit elkaar

Frank Arnesen vertrekt definitief bij Feyenoord. De technisch directeur legde eind juni wegens gezondheidsredenen al tijdelijk zijn werkzaamheden neer. In onderling overleg is besloten dat hij niet meer terugkeert en dat het contract wordt beëindigd.

,,Ik ben trots op wat we de afgelopen 2,5 jaar met elkaar hebben bereikt en we gaan dan ook op een positieve manier uit elkaar”, meldt Arnesen op de clubsite. Het liefst had hij zijn aflopende contract de komende maanden nog uitgediend. ,,Maar ik snap heel goed dat ze bij Feyenoord aan de verdere toekomst moeten denken.”

De 65-jarige Deense oud-voetballer was sinds november 2019 in dienst van de club. Hij nam destijds de functie over van Sjaak Troost, die na het vertrek van Martin van Geel in mei 2019 tijdelijk werd aangesteld als technisch directeur. Kort voor zijn nieuwe baan was hij als technisch directeur ontslagen bij Anderlecht. Bij Feyenoord werd Arnesen herenigd met trainer Dick Advocaat, met wie hij in de jaren 90 bij PSV al nauw samenwerkte in een soortgelijke rolverdeling.

‘Veel steun vanuit de club’

Arnesen speelde als aanvallende middenvelder in Nederland voor Ajax (1975-1981) en PSV (1985-1988). Als technisch manager was hij na zijn actieve loopbaan, naast PSV, ook werkzaam bij onder meer Chelsea en Hamburger SV.

,,Ik ben Feyenoord zeer dankbaar”, zegt Arnesen. ,,De afgelopen maanden, tijdens mijn ziekte, heb ik vanuit de club ontzettend veel steun ervaren. Eigenlijk ben ik iedereen bij en rond Feyenoord dankbaar. Het was fantastisch om van zo dichtbij te mogen meemaken hoe iedereen en alles binnen de club dagelijks alles doet om Feyenoord nog beter te maken.”

Feyenoord zegt geen haast te maken met het zoeken naar een opvolger. ,,Die noodzaak is er niet”, zegt algemeen directeur Dennis te Kloese. ,,Omdat de transferwindow is afgelopen en we, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling hadden opgetuigd die nog wel even kan voortduren. Ik ben ook blij dat we met Frank hebben kunnen afspreken dat we hem in bijzondere gevallen nog kunnen benaderen voor advies of om zijn mening te vragen.”