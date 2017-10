Te koop: Oude stadionstoel uit de Arena

Ook Ajax-vrouwen uitgeschakeld in Europa

11 oktober De voetbalsters van Ajax zijn er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het Italiaanse Brescia was woensdag op eigen veld met 2-0 te sterk voor de landskampioen. Thuis had Ajax vorige week met 1-0 gewonnen.