Tapia weer aangesloten bij de selectie van Feyenoord

Video Kritische Zoet over snelle tegengoal in Cruijff Schaal: ‘Dat mag ons niet gebeuren’

27 juli Wat er allemaal misging in de eerste minuut bij PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax? Doelman Jeroen Zoet stond er met zijn neus bovenop en was kritisch. ,,Er ging teveel fout. Het mag ons niet gebeuren dat we zo snel een doelpunt tegen krijgen”, stelde Zoet na afloop.