Tannane wil dóór: We kunnen verder komen dan AZ

Door Tim Reedijk Tegen AZ begon hij in de spits en daar stond hij ‘zelf ook van te kijken’. Tannane is een optie om daar zondag tegen Willem II weer te starten, al oefende trainer Dick Advocaat deze week ook met Lukas Görtler als aanspeelpunt voorin. Dan zou Tannane weer spelen waar hij het liefst wil: in een vrije rol op de rechterflank. ,,De trainer weet wat mijn beste positie is en waar ik het liefste speel. Ik kan niet zeggen dat ik niet hoop weer als spits te spelen. Als hij me daar nodig heeft, doe ik het gewoon.” Tannane sukkelde de afgelopen weken met een ontstoken scheenbeen, maar stond tegen AZ direct weer in de basis. Nu wil hij doorpakken. ,,Ik kan hier een dragende speler worden. Ik heb met blessures en dingen te maken gehad, nu geef ik mezelf een maandje om topfit te worden en van daaruit moet ik gaan knallen.”

Doorpakken

Doorpakken. Hij noemt het woord vaker. ,,We winnen van AZ – ook al was het een gelukje. We moeten nu doorpakken. We hebben Willem II zondag, dan ADO-thuis. Ik denk dan: als je die wint, doe je goed mee”, aldus de 24-jarige oud-Heraclied, die niet onder de indruk is van Willem II en haar geprezen aanvallers. ,,Met alle respect: ik vind onze aanval veel beter. Laten we eerlijk zijn, we hebben ook geen minder team dan AZ. Wij kunnen verder komen dan zij.”



Het is geen geheim dat Advocaat in Tannane een speler ziet die voor hem het verschil kan maken. Of hij in de spitspositie het maximale uit zijn kunnen kan halen? ,,Dat vind ik niet”, erkent Advocaat, die nog openhoudt of Tannane daar speelt tegen Willem II. Geen optie voor die positie zijn de nog altijd geblesseerden Jean-Christophe Bahebeck en Simon Makienok. Ook Rico Strieder ontbreekt nog, al verwacht Advocaat dat de Duitser maandag weer bij de training aansluit.