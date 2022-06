Tallon Griekspoor moet op Wimbledon zijn meerdere erkennen in Spaans goudhaantje Carlos Alcaraz

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Nederlander verloor in de tweede ronde van Wimbledon in drie sets van de nummer 7 van de wereld: 6-4, 7-6(0), 6-3.

Griekspoor, die na zijn nederlaag van vorig jaar tegen Alexander Zverev voor het eerst in de tweede ronde van Wimbledon stond, zag vooraf volop kansen tegen het Spaanse goudhaantje. ,,Als je hem op een bepaalde ondergrond wil treffen dan is het gras. Van alle top 10-spelers is hij het minst op gras. Als ik mijn spel kan spelen, dan gaan er zeker kansen komen en kan ik hem zeker aan. Ik heb iets meer wedstrijden in de benen op gras", zei de Nederlander in aanloop naar het duel met Alcaraz.

Feitelijk gezien had Griekspoor daar uiteraard gelijk in. De Nederlander speelde al tien grasduels terwijl Alcaraz, die eerder dit jaar imponeerde met winst in Miami en Madrid en op Roland Garros tot de kwartfinale reikte, alleen nog de openingsronde van Wimbledon in de benen had op gras. Daarin had hij vijf sets nodig tegen Jan-Lennard Struff.

Toch liet Alcaraz op het Wimbledon-gras met regelmaat zien waarom de negentienjarige Spanjaard zo vaak als dé opvolger van landgenoot Rafael Nadal wordt genoemd. Niet dat Griekspoor kansloos was. In tegendeel zelfs. Het was echter Alcaraz die op de juiste momenten toe wist te slaan tegen de Nederlander.

Zo gaf Griekspoor in de eerste set zijn eigen service uit handen bij een cruciale 4-4 stand. Het werd daarmee 5-4 in het voordeel van Alcaraz, waarna de Spanjaard zijn eigen servicebeurt wist te behouden en daarmee de eerste set naar zich toe wist te trekken: 6-4.

Volledig scherm Carlos Alcaraz. © ANP / EPA

In de tweede set ging het eveneens gelijkop tussen Griekspoor en Alcaraz. Er moest een tiebreak aan te pas komen om een setwinnaar te krijgen, maar net als in de eerste set stond de Spanjaard er op het moment dat het moest. Griekspoor wist in de tiebreak geen enkel punt te pakken en daarmee sloeg Alcaraz een belangrijke mentale slag, zéker toen de Nederlander verzuimde om in de derde set direct twee breakpoints te verzilveren.

Griekspoor liet daarmee dé kans liggen om direct een 1-0 voorsprong te nemen in de derde set. In plaats daarvan nam Alcaraz de voorsprong, die hij in de tweede game direct vergrootte door Griekspoor wél te breken. Dat leek een cruciaal moment, ware het niet dat Griekspoor in de derde game de breakkansen wel met beide handen aangreep. De concentratie bij Alcaraz was even ver te zoeken en liet zijn opponent dus toch weer terugkomen tot 2-2.

Verder dan dat liet de Spanjaard het uiteindelijk toch niet komen. De jongeling herpakte zichzelf terwijl bij Griekspoor de moedeloosheid toesloeg. Geboden kansen werden niet meer gegrepen en Alcaraz won de derde set met 6-3 en mag het nu op gaan nemen tegen Oscar Otte. De 25-jarige Griekspoor keert nu terug naar gravel. Vanaf 11 juli maakt hij zijn opwachting op het Dutch Open, een challengertoernooi in Amersfoort.