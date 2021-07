Talentvolle Van den Berg verkiest PEC boven nationale en internationale top

Van den Berg maakte vorig seizoen op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, waarmee hij in de voetsporen trad van zijn oudere broer Sepp. De stormachtige ontwikkeling van de verdediger viel op in binnen- en buitenland, maar waar Sepp al op jonge leeftijd koos voor een transfer naar Liverpool blijft Rav voorlopig in Nederland.

Sepp van den Berg, de oudere broer van Rav, verruilde PEC al snel voor Liverpool. Inmiddels komt hij op huurbasis uit voor Preston North End.

,,Toen ik vorig jaar rond deze tijd mijn eerste contract tekende bij PEC Zwolle had ik meerdere doelen voor ogen. Ik wilde zoveel mogelijk ontwikkeling doormaken en zo vaak als dat het kon meetrainen met het eerste. Ook droomde ik stiekem van mijn debuut in de Eredivisie", aldus Van den Berg, die al zijn doelen haalde. ,,PEC Zwolle heeft een heel duidelijk plan met mij en dat past hartstikke goed bij mijn ambities. Komend seizoen wil ik nóg meer leren van de oudere jongens, mijn kwaliteiten verder verbeteren en meer wedstrijdminuten maken.”

Technisch manager Mike Willems is er trots op dat Van den Berg PEC trouw blijft. ,,Met Rav hebben we een zeer getalenteerde speler in huis die op de radar staat bij de nationale en internationale top. Rav wil zich echter graag bij PEC Zwolle bewijzen omdat hij zich goed voelt bij de plannen en het perspectief van de club. Dit traject hebben we uitvoerig met hem en zijn ouders besproken en die wil ik dan ook bedanken voor het gestelde vertrouwen.”

Tegelijkertijd wil Willems de verwachtingen rond de jeugdinternational temperen. ,,Rav is fysiek sterk en staat verdedigend zijn mannetje, maar we moeten niet vergeten dat hij nog maar zestien jaar is en ook nog heel veel kan leren van jongens als Sam Kersten en Bram van Polen. In dat opzicht is het niet in de laatste plaats voor Rav zelf hartstikke goed dat hij voor continuïteit heeft gekozen, om hier aan zijn sportieve toekomst te werken.”

Rav van den Berg.