,,Natuurlijk, 0-2 winnen bij Excelsior klinkt heel normaal. Maar als je drie keer gelijk het gespeeld, staat de druk er vol op”, zei Elfrink in de catacomben van het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam. Even daarvoor had Steven Bergwijn met twee treffers het lot van Excelsior bezegeld. ,,Ik vind dat PSV een prima wedstrijd heeft gespeeld. De finesse ontbrak een beetje in de eindfase, het lukte allemaal net niet voor de goal, maar PSV heeft heel weinig weggegeven.”

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher Rik Elfrink na Excelsior-PSV

Omdat Jorrit Hendrix ontbrak vanwege privé-omstandigheden, kreeg Michal Sadílek van coach Mark van Bommel een basisplaats toebedeeld. Dat gold ook voor Mohammed Ihattaren, die de voorkeur kreeg boven onder anderen Gastón Pereiro en Érick Gutiérrez. ,,Ik vond het een heel goed debuut van de youngsters. Van Ihattaren vond ik heel knap: het is een jongen van 17, dus je zou kunnen denken: die gaat heel geforceerd op zoek naar een hoofdrol. Maar ik vond dat hij heel sober speelde als het moest en creatief als het kon. Hij speelde in dat elftal alsof hij er al jaren in speelde.”

Ervaring