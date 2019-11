Talenten krijgen de kans bij ‘freewheelende’ Leeuwinnen

Door Daniël Dwarswaard



De trainingsaccommodatie van de Leeuwinnen in Zeist ligt er prachtig bij. Een winters zonnetje beschijnt de perfecte grasmat bij de KNVB-campus. Voor de meeste speelsters van Oranje is het meer dan vertrouwde grond. Toch valt er iets op. Bij de selectie, met de geijkte namen die Nederland de afgelopen drie jaar leerde kennen, zien we óók jong grut.



De gemiddelde leeftijd in de selectie van Sarina Wiegman was sowieso al niet zo hoog, maar de bondscoach heeft het de afgelopen maanden al vaker gezegd: om het niveau op termijn te waarborgen, hebben we behoefte aan verbreding van de selectie. En dat kan nu, legt ze na de training uit.