Tagliafico is niet meer onomstreden en moet vrezen voor bijrol bij Ajax

Door Johan Inan



Geluk bij een ongeluk: Tagliafico is waarschijnlijk toch beschikbaar voor Ajax tegen PEC, vanavond (18.30 uur). Zijn club stond hem schoorvoetend af voor de uitgerekte interlandbreak in Zuid-Amerika. Waar Lisandro Martínez veertig uur voor de aftrap in Zwolle Lionel Messi met een hattrick Bolivia zag vloeren in Buenos Aires, daar liet teamgenoot Tagliafico het WK-kwalificatieduel schieten vanwege lichte spierklachten. De verwachting is wel dat Ajax-coach Erik ten Hag een beroep op hem kan doen tegen PEC, in de generale voor de Champions League-aftrap tegen Sporting in Lissabon woensdagavond.