Tadic waarschuwt Ajax voor de krijgers van Getafe

Bijna een jaar na de heroïsche uitzege op Real Madrid keert Dusan Tadic met Ajax terug in de hoofdstad van Spanje voor het uitduel van donderdag met Getafe in de Europa League. ,,Best bijzonder”, zegt de aanvoerder. ,,Want die speciale wedstrijd zit voor altijd in ons hart. Maar we moeten nu vooral naar de toekomst kijken. Daar gaat het om.”

Tadic had met een verwoestende uithaal en twee puntgave assists een groot aandeel in het demasqué van Real, toen nog houder van de Champions League. 5 maart 2019 blijft ook voor hem een dag om nooit meer te vergeten. Zijn fraaie pirouette voor de 0-2, het hakballetje van David Neres op de achterlijn en die ongelooflijke vrije trap van Lasse Schöne. Zelfs Luka Modric kon niet voorkomen dat Frenkie de Jong door Estadio Santiago Bernabéu zweefde. Ook de uitslag klopte. 1-4, bijna het rugnummer van Johan Cruijff.

,,Al die gelukkige fans van ons”, blikt Tadic nog heel even terug. ,,Ze zaten echt overal in het stadion. Maar nogmaals, dat telt allemaal niet meer. Getafe is een heel sterke ploeg. Ik heb ze zaterdag tegen Barcelona zien spelen. Ze verliezen met 2-1, maar het had ook zomaar 2-2 kunnen worden. Eerlijk gezegd hadden ze wel een gelijkspel verdiend.”

Volledig scherm Dusan Tadic viert de uitzege op Real Madrid van afgelopen seizoen. © BSR Agency

Vraag een voetballer uit de hoogste Spaanse voetbalklasse tegen welke ploeg hij het liefst niet speelt en hij noemt Getafe, een club uit de voorstad van Madrid die drie jaar geleden nog op het tweede niveau uitkwam. Het is net als een bezoek aan de tandarts, zeggen ze. Verdoving of niet, je bent er niet gerust op. ,,Het zijn krijgers”, zegt Tadic over de spelers van de verrassende nummer drie van La LIga. ,,Zij strijden voor iedere bal en geven echt alles. Ze zijn fysiek erg sterk en gaan als het moet over het randje.”

Getafe maakt van alle clubs in La Liga veruit de meeste overtredingen. ,,Maar ze durven het ook aan om al heel vroeg druk te zetten, zelfs tegen Barcelona”, zag Tadic. ,,Ze laten zelfs soms de keeper van de tegenstander niet opbouwen. We zullen ons echt heel goed moeten voorbereiden. Dit is misschien geen Champions League maar wel een heel zware loting. En wij willen heel ver komen in de Europa League.”