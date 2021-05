Tadic roemt Ten Hag na behalen titel: ‘Hij is een van de beste trainers’

Dusan Tadic was blij met het 35e kampioenschap van Ajax, maar vond het natuurlijk jammer dat er geen publiek in de Johan Cruijff Arena zat. ,,Het is een mooi moment. We zijn blij dat er veel mensen buiten het stadion zijn en we toch met een goed gevoel de titel een beetje met de mensen samen kunnen vieren", aldus de aanvoerder.

,,Het is mooi wanneer je de dubbel wint", vervolgde Tadic tegenover ESPN. ,,En ook nog de kwartfinale van Europa League haalt, maar daar moeten we verder zien te komen. Over het algemeen is het een goed seizoen, maar we willen altijd meer en meer. We hebben het gevoel dat we beter in Europa kunnen presteren.”

Ajax won vanmiddag in eigen huis met 4-0 van FC Emmen en is daardoor met nog drie wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door de concurrentie. Er was eerder deze week nog meer goed nieuws in Amsterdam, waar trainer Erik ten Hag verlengde zijn contract. ,,Er is een goede chemie tussen hem en de ploeg. Hij is ongelooflijk professioneel. Hij is een toptrainer, een van de beste trainers.”

Timber en Gravenberch vieren eerste titel

Niet veel later verschenen Ryan Gravenberch en Jurriën Timber voor dezelfde microfoon. ,,De omstandigheden zijn gek. Het is jammer dat er geen fans bij zijn, maar we zijn blij met onze eerste titel", aldus Timber, die in de kampioenswedstrijd zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen maakte. Een goal die hem nog lang bij zal blijven, zo vertelt hij zelf. Waar Gravenberch over een paar jaar vooral aan zal terugdenken? ,,Aan alles. Het hele seizoen, dat we het samen hebben gedaan... dat blijft me bij.”