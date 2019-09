Tadic en Ziyech na ruime zege: Het ontbrak aan scherpte

,,In het begin van de wedstrijd hadden we het heel moeilijk. Sparta speelde beter en kreeg veel kansen", legt Tadic, die vanaf elf meter voor de 0-3 zorgde, uit voor de camera van FOX Sports. ,,Wij begonnen niet goed en waren niet sterk in de duels. Je moet altijd klaar zijn, ook een paar dagen na een Europees duel. Na de 0-1 viel de druk weg en kregen we meer rust in het spel.”



Tadic en zijn ploeggenoten waren fysiek wel klaar voor de wedstrijd, maar hadden het mentaal iets lastiger. ,,Zo'n wedstrijd na een Europees duel is altijd moeilijk. Vooral mentaal. Het heeft niets met het stadion te maken, want het stadion is gewoon goed. Maar kunstgras is altijd lastig om op te spelen.”

Trefzeker

Tadic is de eerste speler van Ajax sinds Rafael van de Vaart die zeven competitiewedstrijden op rij heeft gescoord. Hij is ook de eerste speler in de eredivisie die tien strafschoppen in een kalenderjaar heeft benut. Zowel Luis Suárez als Sébastian Haller bleef steken op negen benutte strafschoppen. Tadic was in 2019 al betrokken bij 33 doelpunten in de eredivisie (22 goals en 11 assists). Suárez is de laatste speler van Ajax die in een kalenderjaar bij meer doelpunten betrokken was (24 goals en 13 assists in 2010).

,,Heel eerlijk zeggen mij de cijfers niet zo veel”, reageerde Tadic. ,,Leuk dat ik een penalty benut maar ik vond mijn twee assists op de doelpunten van Ziyech veel mooier. Maar het belangrijkste is dat Ajax wint. Wie er scoort maakt mij dan niet uit.”

Ziyech de beste speler

Hakim Ziyech was met twee doelpunten en een handvol oogstrelende acties de beste speler op het veld van Het Kasteel. Hij mocht na 78 minuten naar de kant toen het al ruim een kwartier 4-0 stond. Het verschil tussen Ajax en sommige clubs in de eredivisie lijkt zo groot geworden dat de club uit de hoofdstad ook op halve kracht duels kan winnen.



,,Natuurlijk moeten we geconcentreerd blijven”, erkende Ziyech. ,,Maar dat is niet altijd makkelijk na een Europese wedstrijd. Maar we kunnen de wedstrijd vaak beter uitspelen. Nu geven we ook weer een doelpunt weg omdat we niet echt meer geconcentreerd zijn. Maar met onze kwaliteiten scoren we altijd wel, dus dan maak je je ook niet snel druk.”