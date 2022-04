Tadic breekt clubrecord Ajax met 124e achtereenvolgende competitieduel

Cyriel Dessers geniet in kolkende Kuip: ‘Een magische avond? Dat is nog een understate­ment’

Cyriel Dessers was met twee doelpunten ook tegen Olympique Marseille (3-2 zege) weer de grote man bij Feyenoord. De Belgische spits tekende dit seizoen al voor tien Europese doelpunten en dat deed geen Feyenoorder hem nog voor. De vreugde na het eerste duel in de halve finale van de Conference League was dan ook groot.

