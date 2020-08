Taai ADO verslaat AZ door doelpunt Arweiler

Buiten de lijnen is het bij ADO Den Haag onrustig, door de vele transfers en het recente vertrek van clubiconen Tom Beugelsdijk en Lex Immers. Maar op het veld oogt het elftal van trainer Aleksandar Rankovic opvallend stabiel. De Haagse ploeg versloeg, in de tweede oefenwedstrijd tegen een eredivisionist, AZ met 1-0.

Door Marijn Abbenhuijs



AZ, dat slechts op vier posities was gewijzigd ten opzichte van het elftal dat woensdag in de voorronde van de Champions League van Viktoria Plzen won (Ron Vlaar, Dani de Wit, Calvin Stengs en Oussama Idrissi stonden niet in de basis), was weliswaar de betere ploeg, maar beet zich toch stuk op het taaie ADO. Daarbij speelde de ervaren doelman Robert Zwinkels een belangrijke rol. De 37-jarige keeper redde op schoten van Jonas Svensson en Myron Boadu, terwijl ADO-linksback Boy Kemper een poging van Albert Gudmundsson van de lijn haalde.

Nadat ADO in de sterke openingsfase van AZ overeind was gebleven, kwam het zelf wat beter in de wedstrijd. Na ruim een halfuur spelen kreeg Michiel Kramer al een grote kans, toen een voorzet van rechtsback Milan van Ewijk via AZ-verdediger Joris Kramer en keeper Marco Bizot per toeval tegen Kramer aankwam. De spits kon de bal net te weinig controleren om het buitenkansje te benutten.

Volledig scherm Marco Bizot van AZ redt op een Haags schot. © BSR Agency

Tandem Kramer-Arweiler

Dat deed Jonas Arweiler op slag van rust wel. De Duitse aanvaller, deze week overgekomen van FC Utrecht, werd door Kramer voor Bizot gezet en schoot hard raak. Arweiler en Kramer vonden elkaar dus meteen. En dat is fijn voor coach Rankovic, die door een gebrek aan voldoende buitenspelers noodgedwongen in een 4-4-2-systeem speelt. Daar kan echter binnenkort verandering in komen. Vandaag werd immers bekend dat linksbuiten Ricardo Kishna vermoedelijk bij ADO tekent. Hij ondergaat maandag een medische keuring. Als hij die goed doorkomt, ligt er een eenjarig contract voor hem klaar.

Na rust werd AZ nog wel een paar keer gevaarlijk, maar slaagde het er niet in langszij te komen. Daardoor tankt ADO, na het 2-2 gelijkspel tegen Vitesse van vorige week, vertrouwen richting de competitiestart. Op zondag 13 september opent de Haagse ploeg in Almelo tegen Heracles.