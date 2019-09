Sydney van Hooijdonk bezorgt NAC zege met twee late goals

De Graafschap gaf bij NEC in de slotfase een overwinning weg. De ploeg uit Doetinchem bleef in de Gelderse derby in de Keuken Kampioen Divisie steken op 1-1. De Graafschap heeft als enige ploeg 14 punten uit zes duels. De ploeg stond voor het duel net als Excelsior op 13 punten.



Gregor Breinburg maakte, nog wel op zijn verjaardag, zijn eerste doelpunt voor De Graafschap. De middenvelder schoot van afstand raak. De Doetinchemmers verzuimden daarna verder uit te lopen, waardoor Jonathan Okita op aangeven van Etien Velikonja in blessuretijd alsnog de gelijkmaker kon binnenschieten.