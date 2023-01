Sven Mijnans definitief naar AZ, Sparta haalt geen vervanger

Mijnans vond AZ altijd al bij hem passen, liet hij vanavond weten op de clubwebsite van de Alkmaarders. ,,Er wordt aanvallend voetbal gespeeld en er ligt altijd een plan klaar voor spelers om zich te ontwikkelen. Ik denk dat dat perfect bij mij past. Ik wil zo veel mogelijk prijzen winnen met AZ en natuurlijk zoveel mogelijk minuten maken. Dit jaar al, maar zeker ook richting het nieuwe seizoen. Dat ik hier ben, maakt me trots.”

Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, is verheugd met de komst van Mijnans. ,,Het is heel prettig dat Sven op verschillende posities kan spelen. Het is inzichtelijk een hele sterke speler en dat inzicht heb je nodig als je vaak in kleine ruimtes komt te spelen. De meeste wedstrijden spelen we op de helft van de tegenstander. Dan heb je spelers nodig met intelligentie, spelers die creatief zijn. Ik denk dat hij over al die kwaliteiten beschikt.”

Sparta-‘td’ Nijkamp liet gisteren weten zo snel mogelijk uitsluitsel te willen over de verkoop van Mijnans, zodat hij mogelijk nog zou kunnen toeslaan op de transfermarkt. Hij zocht naar een speler op huurbasis, maar vond uiteindelijk geen geschikte en beschikbare aanvallende middenvelder of aanvaller. Patrik Wålemark (21) van Feyenoord was in beeld, maar volgens Nijkamp heeft de Zweed besloten om op Zuid te blijven en daar voor zijn kans te gaan. En dat betekent dat de Rotterdammers het seizoen met de huidige groep afmaken.

Met Mijnans verkoopt Sparta een speler die op 18-jarige leeftijd bij de amateurs van Spijkenisse werd opgepikt en via de hoogste jeugdelftallen uiteindelijk geleidelijk uitgroeide tot sterkhouder. Hij stond nog anderhalf jaar onder contract op Spangen. De middenvelder scoorde acht keer en leverde twaalf assists af in 86 officiële wedstrijden voor Sparta, waar hij de clubkas nu behoorlijk laat rinkelen.

Sparta pikte eerder deze window Pedro Alemañ (20) transfervrij op bij Valencia. Daarnaast werd Elias Hoff Melkersen (20) gehuurd van Hibernian om het vertrek van Mario Engels (Tokyo Verdy) op te vangen. Rick Meissen (20), centrumverdediger van Jong FC Utrecht, tekende voor drieënhalf jaar met een optie voor een extra seizoen. Hij is de vervanger van Omar Rekik, die teruggestuurd is naar Arsenal en direct weer verhuurd is aan Wigan Athletic. Rekik kwam niet aan bod op Het Kasteel. Verder werd Jason Lokilo (24) door Sparta op huurbasis gestald bij Istanbulspor.