Suslov geeft Groningen-trainer Wormuth weer reden tot lachen

Door Wesley van Oevelen



Het is inmiddels een item geworden in Groningen: wie gaat de doelpunten dit seizoen maken? In aanvallend opzicht valt het op z’n zachtst gezegd niet in elkaar. Met zes doelpunten was FC Groningen voor het duel met Cambuur een van de minst scorende ploegen van de eredivisie. Clubtopscorer Jörgen Strand Larsen vertrok op de laatste dag van de transferperiode naar Celta de Vigo en een andere smaakmaker, Cyril Ngonge, werd deze week uit de selectie gezet.