Supporterscollectief Nederland start crowdfunding voor behoud van KKD-duels op ESPN

De crowdfunding is de uitkomst van het gesprek dat vanmiddag plaatsvond tussen betaalzender ESPN en de clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Zij gingen in dialoog vanwege de ophef die was ontstaan over het niet meer als vanzelfsprekend integraal uitzenden van de wedstrijden in de eerste divisie. Gisteren werd bekend dat ESPN, het voormalige FOX Sports, vanaf 15 januari nog maar vier van de tien wedstrijden in die competitie rechtstreeks uit wilde zenden. Reden hiervoor vormden de kosten en het feit dat veel duels gelijktijdig met eredivisiewedstrijden staan geprogrammeerd.



Om ervoor te zorgen dat supporters alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie live op tv kunnen blijven zien is 400.000 euro nodig. Dat is 25.000 euro per club. Veel clubs hebben dit geld echter niet meer na bijna een jaar zonder publiek te hebben gespeeld. Ook hebben de clubs dit bedrag al tweemaal betaald voor de uitzendingen in de eerste en tweede periode dit seizoen.