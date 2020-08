Supporters kunnen op Beugelsdijk rekenen: ‘Ik zal vechten voor Sparta’

Een smeerlap. Een sloopkogel. De stereotyperingen over Tommie Beugelsdijk vielen ook vanochtend al in Het Kasteel. Passend bij het beeld dat over de Hagenaar bestaat. De verdediger is geen voetballer die Sparta per se technische finesse bij zal brengen, wel een flinke dosis strijd en passie. ,,Mijn kwaliteiten kent iedereen wel zo’n beetje”, zegt Beugelsdijk in zijn eerste woorden als Spartaan. ,,Ik hou van agressief verdedigen, kort en fel op mijn tegenstander zitten, ervoor zorgen dat ze geen ruimte krijgen. Dat zal ik ook hier gaan laten zien. De supporters van Sparta kunnen op me rekenen.”