Supporters helpen Feyenoord met zeker 7,5 miljoen euro

,,Het volledig of deels afzien van tegemoetkoming is voor de club een grote steun in deze moeilijke coronatijden. Feyenoord is enorm dankbaar voor deze steun en hoopt dat nog veel supporters dit voorbeeld zullen volgen. We overwinnen samen”, aldus Feyenoord dat supporters tot en met 20 mei in staat stelt een besluit te nemen.