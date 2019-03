Superboeren noteren topcijfers, onvoldoendes voor achterhoede Feyenoord

De AZ-spelers Ron Vlaar en Mats Seuntjens hadden net als Bizot ook een groot aandeel in de overwinning op Ajax en kregen een 7,5. Net als Jean-Christophe Bahebeck van FC Utrecht, Martin Ødegaard van Vitesse en de keepers Lars Unnerstall van VVV en Jeroen Zoet van PSV. Vitesse-verdediger Max Clark speelde met twee gele kaarten in dertien minuten een negatieve hoofdrol in het verlies van zijn team tegen Heracles. Hij kreeg een 3.



Twee verdedigers van Emmen kunnen ook niet met een tevreden gevoel terugkijken op het weekeinde. Veendorp en Lukic werden gewisseld bij rust en kregen allebei een 4. Net als de Feyenoorders Cuco Martina, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps en een groot gedeelte van de dolende hekkensluiter NAC.

Fortuna Sittard – FC Emmen 3-1

Fortuna Sittard: Koselev 6,5; Mac-Intosch 6,5, Heerings 6,5, Ninaj 6, Pinto 5,5; Rodríguez 6, Diemers 7 (87. Hutten -), Smeets 6 (56. Balic 5); Semedo 6,5 (83. Ciss -), Novakovich 6,5, Lamprou 6.

FC Emmen: Scherpen 4,5; Bijl 5, Veendorp 4 (46. Kuipers 5), Lukic 4 (46. Arias 5), Bakker 5, Cavlan 5,5; Ben Moussa 5, De Leeuw 4,5, Chacón 6, Jansen 6; Braken 5,5 (72. Niemeijer -).

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Mark Diemers had de pech dat zijn fraaie goal werd afgekeurd na inmenging van de VAR. Niettemin was hij in Sittard de beste man van het veld en één van de aanjagers van de welkome 3-1 zege.

Heerenveen – De Graafschap 0-3

Heerenveen: Hahn 5, Schmidt 4, Høegh 5, Dresevic 5, Woudenberg 5,5 (87. Hornkamp -), Rienstra 5, Kobayashi 6 (62. Thorsby -), Vlap 5, Van Bergen 6 (56. Van Amersfoort 5,5), Lammers 5, Johnsen 5.

De Graafschap: Bertrams 6,5; Owusu 7, Straalman 7, Van de Pavert 6,5, Tutuarima 6,5; Matusiwa 8, Vet 6, El Jebli 7 (90. Nijland -); Narsingh 6 (71. Van Mieghem -), Benschop 8 (78. Olijve -), Burgzorg 7.

Scheidsrechter: Bax 6

Man of the match: Het huren van Ajax-jeugdexponent Azor Matusiwa is tot nu toe een groot succes voor De Graafschap. Met een fraaie actie bediende hij Charlison Benschop die daardoor de openingstreffer kon aantekenen. Niet voor niets vergelijken ze hem in Doetinchem - met enig gevoel voor humor - al met de Franse wereldkampioen N’Golo Kanté.

Volledig scherm Azor Matusiwa grijpt in. © BSR Agency

Feyenoord – Willem II 2-3

Feyenoord: Vermeer 6,5; Martina 4, Botteghin 5,5, Van der Heijden 4, Haps 4; Clasie 5,5 (74. Toornstra -), Kökcü 6,5 (74. Jørgensen -), Vilhena 6; Berghuis 6, Van Persie 6, Larsson 5,5.

Willem II: Wellenreuther 7; Lewis 7, Heerkens 6,5, Peters 6,5, Palacios 5,5; Anita 7, Crowley 6,5 (85. Saddiki -), Tapia 6,5; Vrousai 6, Isak 8, Pavlidis 6,5 (63. Dankerlui 6).

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Alexander Isak begint zijn belofte steeds meer in te lossen. De van Borussia Dortmund gehuurde spits maakte tegen Feyenoord een schitterende treffer en heeft nu al vijf keer gescoord in acht wedstrijden.

NAC – FC Utrecht 0-4

NAC: Van Leer 4; Van Anholt 4 , Koch 4 , Dervite 4 (46. El Allouchi -), Palmer-Brown 4, Gersbach 4; Nijholt 5, Lundqvist 5, Rosheuvel 4 (80. Kastaneer -) , Fernandes 4 (75. Kali -); Te Vrede 5.

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6,5, Letschert 6,5, Janssen 7 Gavory 7; Bazoer 6,5, Van Overeem 7, Gustafson 7 (79. Strieder -), Van de Streek 6; Kerk 7 (79. Boussaid -), Bahebeck 7,5 (71. Görtler -)

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Jean-Christophe Bahebeck speelt door blessureleed niet vaak, maar als hij speelt dan is hij vaak goed én belangrijk.

Volledig scherm Jean-Christophe Bahebeck. © VI Images

Heracles – Vitesse 3-2

Heracles: Blaswich 6,5; Droste 6, Rossmann 6, Van den Buijs , Czyborra 6; Osman 6,5, Konings 6 (62. Duarte -), Merkel 6; Kuwas 6, Dalmau 7 (90. Dos Santos -), Peterson 6,5.

Vitesse: Vitesse: Eduardo 6,5 Karavaev 6, Van der Werff 5, Doekhi 5, Clark 3, Ødegaard 7,5 Serero 6,5 Bero 7 Foor 6,5 (63. Buitink -), Dauda 4 (42. Büttner 6), Linssen 5 (80. Gong -).

Scheidsrechter: Kuipers 6

Man of the match: Vitesse verloor dan wel van directe concurrent Heracles, het was wel de betere ploeg geweest. En het leverde met de in de beste vorm van zijn carrière verkerende Martin Ødegaard ook nog eens de beste speler van de wedstrijd.

VVV – PSV 0-1

VVV: Unnerstall 7,5; Rutten 6; Röseler 6, Kum 6, Janssen 6,5 (87. Grot -); Post 7, Seuntjens 5,5, Van Ooijen 6; Joosten 6,5, Opoku 6, Mlapa 6.

PSV: Zoet 7,5; Dumfries 6, Schwaab 7, Viergever 7, Angeliño 6; Rosario 6, Ihattaren 5 (46. Malen 6), Sadílek 6 (78. Gakpo -); Bergwijn 6, De Jong 6, Lozano 6.

Scheidsrechter: Manschot 7

Man of the match: Cijfermatig zat er tussen Zoet - de huidige keeper van PSV - en de toekomstige - Unnerstall - geen verschil: 7,5. Hoewel Unnerstall zich weinig aantrok van het feit dat hij al onder contract staat in Eindhoven en in de slotfase zelf mee naar voren ging om de gelijkmaker te maken, trok Zoet met de belangrijke overwinning toch aan het kortste eind.

Volledig scherm Lars Unnerstall blonk uit tegen zijn broodheer, maar verloor met VVV uiteindelijk toch. © VI Images

FC Groningen – ADO Den Haag 1-0

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 7, Te Wierik 6, Memisevic 6, Handwerker 6,5; Doan 5, Reis 6, Bel Hassani 6 (85. Gladon), Bruns 5,5 (74. Chabot -); Sierhuis 6,5 (69. El Hankouri -), Mahi 6.

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Malone 5, Pinas 5,5, Kanon 5,5, Meijers 6,5; Immers 5,5, El Khayati 5 (82. Lorenzen), Bakker 5,5 (67. Goppel -); Goossens 5,5, Necid 5 (67. Falkenburg -), Becker 4,5.

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Deyovaisio Zeefuik verslikte zich even door een onnodige gele kaart te pakken, maar kan toch terugkijken op een degelijke wedstrijd. Ook dankzij de diensten van Zeefuik is Groningen sinds 26 januari ongeslagen.

AZ – Ajax 1-0

AZ: AZ: Bizot 8; Svensson 7, Vlaar 7,5, Koopmeiners 7, Ouwejan 6,5; Midtsjø 7 (77. Wuytens -), Til 7, Maher 6,5; Stengs 5,5, Seuntjens 7,5, Idrissi 6 (89. Wijndal -).

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 5, De Ligt 6, Blind 5,5, Tagliafico 5,5; De Jong 6, Schöne 5 (64. Lang -); Ziyech - (22. Dolberg 4,5), Van de Beek 5, Neres 5 (75. Huntelaar -); Tadic 5.

Scheidsrechter: Gözübüyük 6

Man of the match: Met twee geweldige reddingen verloste keeper Marco Bizot AZ van een drie jaar durend trauma: eindelijk won AZ van een topclub. Zijn reddingen op doelpogingen van Klaas-Jan Huntelaar en Noussair Mazraoui waren puik. Niet voor niets behoort hij tot de definitieve selectie van het Nederlands elftal, dat morgen aan de voorbereiding begint op EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland.

Volledig scherm AZ na de zege op Ajax. © BSR Agency

Excelsior – PEC Zwolle 0-2